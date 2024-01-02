По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 01:41
По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
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