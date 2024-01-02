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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2447244824492450
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:41

  барабашов написав:
  UA написав:Зробив порівняння вартості побутової техніки
2024 з 2020
в долларах, за абсолютно ті ж самі моделі, в тій самій Розетці
вийшло + 40-50%

На початку 2023 року було +30-35%

інфляція в наслідок ковідних вливань грошей

По нормальным холодильникам есть рост?

По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:46

  UA написав:
  барабашов написав:По нормальным холодильникам есть рост?

По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.

Ось ціна на холодильники в Україні, одна Розетка взагалі не орієнтир, бо сильно зажерлася в маржі останнім часом.

Liebherr CU 3331 - плюс 6% в $ з 31.12.20
Bosch KGN36VL326 - плюс 20% в $ з 31.12.20
Whirlpool W9 931D KS - мінус 12% з 31.12.20
Samsung RB38T676FSA - плюс 5% в $ з 31.12.20

Це не "найкращі" можливо, а рандом з моделей, що найбільше продаються. За іншими дуже схожа картина, зростання навіть менше за світову доларову інфляцію, яка +22% с 2020, і аж ніяк не 40-50%.
Орендні ставки в Києві я б сказав теж вже наздогнали довоєнні в баксах на багато категорій квартир, але це поки що, до неминучої девальвації.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:03

  Hotab написав:барабашов , но ты всегда сможешь сэкономить просто положив лед на лоб..

Лучше тебя в горизонтальный холодильник
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:09

  барабашов написав:
  Hotab написав:барабашов , но ты всегда сможешь сэкономить просто положив лед на лоб..

Лучше тебя в горизонтальный холодильник

Не, лучше тебя. Один хрен тебя никто не понимает, когда написано более 5 слов подряд.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:19

Damien
Проблема со школы с чтением(дислексия) - закрой ноут и просто иди нах..й
барабашов
 
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