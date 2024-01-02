По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 01:41
По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
Додано: Чет 04 січ, 2024 02:46
Ось ціна на холодильники в Україні, одна Розетка взагалі не орієнтир, бо сильно зажерлася в маржі останнім часом.
Liebherr CU 3331 - плюс 6% в $ з 31.12.20
Bosch KGN36VL326 - плюс 20% в $ з 31.12.20
Whirlpool W9 931D KS - мінус 12% з 31.12.20
Samsung RB38T676FSA - плюс 5% в $ з 31.12.20
Це не "найкращі" можливо, а рандом з моделей, що найбільше продаються. За іншими дуже схожа картина, зростання навіть менше за світову доларову інфляцію, яка +22% с 2020, і аж ніяк не 40-50%.
Орендні ставки в Києві я б сказав теж вже наздогнали довоєнні в баксах на багато категорій квартир, але це поки що, до неминучої девальвації.
Додано: Чет 04 січ, 2024 03:03
Додано: Чет 04 січ, 2024 03:09
Додано: Чет 04 січ, 2024 03:19
Damien
Проблема со школы с чтением(дислексия) - закрой ноут и просто иди нах..й
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