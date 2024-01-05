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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2447244824492450
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:46

  UA написав:
  барабашов написав:По нормальным холодильникам есть рост?

По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.

Ось ціна на холодильники в Україні, одна Розетка взагалі не орієнтир, бо сильно зажерлася в маржі останнім часом.

Liebherr CU 3331 - плюс 6% в $ з 31.12.20
Bosch KGN36VL326 - плюс 20% в $ з 31.12.20
Whirlpool W9 931D KS - мінус 12% з 31.12.20
Samsung RB38T676FSA - плюс 5% в $ з 31.12.20

Це не "найкращі" можливо, а рандом з моделей, що найбільше продаються. За іншими дуже схожа картина, зростання навіть менше за світову доларову інфляцію, яка +22% с 2020, і аж ніяк не 40-50%.
Орендні ставки в Києві я б сказав теж вже наздогнали довоєнні в баксах на багато категорій квартир, але це поки що, до неминучої девальвації.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:04

  UA написав:В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
всё меньше бизнесов генерирующих прибыль. А денег больше, которые вкладывать особо некуда. У каждого бомжа скоро будет квартира в Киеве для сдачи в аренду, потому что в Бердычеве ну вообще некуда свободные 50-80куе пристроить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:23

  Олежан написав:со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца

Цікаво глянути в очі цьому покупцеві однухи за 63К(!!!), на периферії центральної Україні, з ремонтом за 12 000 $ ( по сучасним міркам це мабуть якийсь СУПЕРеконом з ліноліумом і т.д.)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:24

  roberto dark написав:
  Олежан написав:со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца

Цікаво глянути в очі цьому покупцеві однухи за 63К(!!!), на периферії центральної Україні, з ремонтом за 12 000 $ ( по сучасним міркам це мабуть якийсь СУПЕРеконом з ліноліумом і т.д.)

І ви кажіть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:39

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:55

  hume написав:Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.

350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
cherchiltank
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