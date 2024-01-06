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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 02:46
UA написав: барабашов написав:
По нормальным холодильникам есть рост?
По нормальним + 40-50% в порівнянні з початком 2020
В порівнянні з 2011 роком + 90%
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
Ось ціна на холодильники в Україні, одна Розетка взагалі не орієнтир, бо сильно зажерлася в маржі останнім часом.
Liebherr CU 3331 - плюс 6% в $ з 31.12.20
Bosch KGN36VL326 - плюс 20% в $ з 31.12.20
Whirlpool W9 931D KS - мінус 12% з 31.12.20
Samsung RB38T676FSA - плюс 5% в $ з 31.12.20
Це не "найкращі" можливо, а рандом з моделей, що найбільше продаються. За іншими дуже схожа картина, зростання навіть менше за світову доларову інфляцію, яка +22% с 2020, і аж ніяк не 40-50%.
Орендні ставки в Києві я б сказав теж вже наздогнали довоєнні в баксах на багато категорій квартир, але це поки що, до неминучої девальвації.
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zerocool
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Додано: Чет 04 січ, 2024 10:04
UA написав:
В долларах дорожчає все, крім орендних ставок в Києві.
всё меньше бизнесов генерирующих прибыль. А денег больше, которые вкладывать особо некуда. У каждого бомжа скоро будет квартира в Киеве для сдачи в аренду, потому что в Бердычеве ну вообще некуда свободные 50-80куе пристроить.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:57
со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца
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Олежан
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:23
Олежан написав:
со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца
Цікаво глянути в очі цьому покупцеві однухи за 63К(!!!), на периферії центральної Україні, з ремонтом за 12 000 $ ( по сучасним міркам це мабуть якийсь СУПЕРеконом з ліноліумом і т.д.)
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roberto dark
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:24
roberto dark написав: Олежан написав:
со слов винничан в виннице бизнес недвижимости процветает.
покупка 1к за 33к + ремонт 12. продажа за 63 (выставлена была за 65)
срок от покупки до продажи 3 месяца
Цікаво глянути в очі цьому покупцеві однухи за 63К(!!!), на периферії центральної Україні, з ремонтом за 12 000 $ ( по сучасним міркам це мабуть якийсь СУПЕРеконом з ліноліумом і т.д.)
І ви кажіть)
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cherchiltank
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:39
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
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hume
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Додано: Суб 06 січ, 2024 01:55
hume написав:
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:28
cherchiltank написав: hume написав:
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос?
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.
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UA
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:19
UA написав: cherchiltank написав: hume написав:
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос?
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.
Яка мода, за 350 баксів це просто антивандальний ремонт на всі часи
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Faceless
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