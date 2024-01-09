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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2448244924502451
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:30

  UA написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.

350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)

Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос? :mrgreen:
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.

Амортизація менше ніж у паркетника)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:18

  cherchiltank написав:
  UA написав:Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос? :mrgreen:
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.

Амортизація менше ніж у паркетника)

Інвестиції в авто має приблизно таку ж рентабельність як купівля туалетного паперу
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:12

  UA написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.

350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)

Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?

Дуже смішно. З цієї причини переробляється 0.1% ремонтів в Україні і 0.0001% ремонтів в Європі.
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
До речі, тут навіть приховані петлі на дверях ще ніхто не ставить. Навіть у "модних МОПах". Зустріти кухню зі столешкою не з ДСП - все одно що зустріти на вулиці Макларен Ф1.
airmax78
 
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