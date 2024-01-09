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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:30
UA написав: cherchiltank написав: hume написав:
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос?
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.
Амортизація менше ніж у паркетника)
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:18
cherchiltank написав: UA написав:
Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос?
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.
Амортизація менше ніж у паркетника)
Інвестиції в авто має приблизно таку ж рентабельність як купівля туалетного паперу
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:12
UA написав: cherchiltank написав: hume написав:
Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.
Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.
350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)
Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років
порахували?
Дуже смішно. З цієї причини переробляється 0.1% ремонтів в Україні і 0.0001% ремонтів в Європі.
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
До речі, тут навіть приховані петлі на дверях ще ніхто не ставить. Навіть у "модних МОПах". Зустріти кухню зі столешкою не з ДСП - все одно що зустріти на вулиці Макларен Ф1.
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airmax78
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Додано: Вів 09 січ, 2024 17:50
airmax78 написав:
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((
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somilitark
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:04
somilitark написав: airmax78 написав:
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((
Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.
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airmax78
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