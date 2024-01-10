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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:49
Frant написав: airmax78 написав:
Спробував полагодити ікеївську стійку під телевізор з распашними дверима: двері з мдф вирвали з ДСП петлі. Купив планки металеві на Алі, почав прикручувати... саморізи пробиваючи декоративний шар потрапляють в порожнину. Тобто в боковинах тільки каркас з ДСП. Як в "канадських" дверях (якщо ще хтось пам'ятає що це).
О!
Ще трохи - пан навчиться працювати руками і піде вантажником в найближчий супермаркет.
Пора, там вже давно чекають!
Нічого не поробиш - у жебраків немає слуг.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 16:54
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((
Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.
Ну так повертайтесь, тут все по домашньому, навіть на кожному блок посту вас запросять кудись проїхати, де міцна чоловіча дружба!
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