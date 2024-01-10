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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2449245024512452>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:30

  UA написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.

350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)

Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос? :mrgreen:
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.

Амортизація менше ніж у паркетника)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:18

  cherchiltank написав:
  UA написав:Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?
Оренда квартири з новим ремонтом в новому ЖК - 300 у.е це ціна космос? :mrgreen:
В Чернівцях мабуть цемент, арматура та плитка вдвічі дешевші за Київ.

Амортизація менше ніж у паркетника)

Інвестиції в авто має приблизно таку ж рентабельність як купівля туалетного паперу
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:12

  UA написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:Черновцы. Две однушки в новом закрытом комплексе. Цена каждой около 300-350 уе месяц, арендуют более полугода. Цены просто космос.

Некоторые объекты посуточной аренды с лета сделали +120%. Дом с 5 тысяч подняли на 12 в сутки. Возможно на период праздников. посмотрел, акуел, закрыл.

350 уе в місяць це 42 тисячі баксів за 10 років - можна купити паркетник - непогано)

Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?

Дуже смішно. З цієї причини переробляється 0.1% ремонтів в Україні і 0.0001% ремонтів в Європі.
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
До речі, тут навіть приховані петлі на дверях ще ніхто не ставить. Навіть у "модних МОПах". Зустріти кухню зі столешкою не з ДСП - все одно що зустріти на вулиці Макларен Ф1.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:50

  airmax78 написав:PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.

Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:04

  somilitark написав:
  airmax78 написав:PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.

Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((

Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:00

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.

Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((

Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.

Ці плінтуси можуть пережити пʼять поколінь господарів на відміну від модного лайна як і паркет доречі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:30

  airmax78 написав:
  UA написав:Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?

Дуже смішно. З цієї причини переробляється 0.1% ремонтів в Україні і 0.0001% ремонтів в Європі.
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
До речі, тут навіть приховані петлі на дверях ще ніхто не ставить. Навіть у "модних МОПах". Зустріти кухню зі столешкою не з ДСП - все одно що зустріти на вулиці Макларен Ф1.

Так, люди з країн золотого мільярду цінують натуральну деревину в інтер'єрі.
Молоді українці цінують інстаграмні ДСП МДФ.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:37

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Амортизацію, простій та перероблення ремонту, який неминуче вийде з моди через декілька років порахували?

Дуже смішно. З цієї причини переробляється 0.1% ремонтів в Україні і 0.0001% ремонтів в Європі.
PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.
До речі, тут навіть приховані петлі на дверях ще ніхто не ставить. Навіть у "модних МОПах". Зустріти кухню зі столешкою не з ДСП - все одно що зустріти на вулиці Макларен Ф1.

Так, люди з країн золотого мільярду цінують натуральну деревину в інтер'єрі.
Молоді українці цінують інстаграмні ДСП МДФ.

Люди з країн золотого мільярду на 70% обставляють свої квартири з Ікеа, в якій навіть ДСП - розкіш. Спробував полагодити ікеївську стійку під телевізор з распашними дверима: двері з мдф вирвали з ДСП петлі. Купив планки металеві на Алі, почав прикручувати... саморізи пробиваючи декоративний шар потрапляють в порожнину. Тобто в боковинах тільки каркас з ДСП. Як в "канадських" дверях (якщо ще хтось пам'ятає що це). Якась, мабуть, нова технологія. А так да, люблять деревину: дешманські паркетні щити від забудовника.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:42

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((

Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.

Ці плінтуси можуть пережити пʼять поколінь господарів на відміну від модного лайна як і паркет доречі)

Не можуть, а переживуть. Тут ремонт починають робити коли вже зовсім кранти. Коли стан квартири: повний ПЦ. А так: стіни пофарбували і вперед - квартира нова.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:54

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:PS Як же мені доставляють місцеві плінтуси, що знаходяться в моді з 1954 року.

Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((

Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.

Ну так повертайтесь, досить їсти їх соціальний дармовий хліб, тут все по домашньому, навіть на кожному блок посту вас запросять кудись проїхати, де справжня міцна чоловіча дружба!
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