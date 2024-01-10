somilitark написав:airmax78 написав:
Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.
Ну так повертайтесь, досить їсти їх соціальний дармовий хліб, тут все по домашньому, навіть на кожному блок посту вас запросять кудись проїхати, де справжня міцна чоловіча дружба!
А ні я а ні дружина ніколи не отримували та не отримуємо допомогу і плачу я оренду по повній програмі. Морально я вже давно готовий для повернення. Закрию ще пару питань із здоров'ям (потім же не випустять якщо що) і виїжджаю. Краще жахливий кінець ніж цей жах без кінця.