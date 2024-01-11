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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2449245024512452
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:56

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Може варто було з'їхати з соціального житла і спробувати щось зняти за гроші?)))
Чи дорого? І так норм?(((

Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.

Ну так повертайтесь, досить їсти їх соціальний дармовий хліб, тут все по домашньому, навіть на кожному блок посту вас запросять кудись проїхати, де справжня міцна чоловіча дружба!

А ні я а ні дружина ніколи не отримували та не отримуємо допомогу і плачу я оренду по повній програмі. Морально я вже давно готовий для повернення. Закрию ще пару питань із здоров'ям (потім же не випустять якщо що) і виїжджаю. Краще жахливий кінець ніж цей жах без кінця.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:32

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Трикутні совєтські плінтуси в колір паркетного щита - це тут святе. Вони скрізь в незалежності від віку і вартості квартири. І в соцжитлі за 400 євро на місяць і у модних мопах за 2500 на місяць. І в квартирах вартістю 300К і в квартирах вартістю від 1 млн. Це якийсь пц.

Ці плінтуси можуть пережити пʼять поколінь господарів на відміну від модного лайна як і паркет доречі)

Не можуть, а переживуть. Тут ремонт починають робити коли вже зовсім кранти. Коли стан квартири: повний ПЦ. А так: стіни пофарбували і вперед - квартира нова.

В Києві та ж сама історія в ширпотребівськлму орендному сегменті. Це правильний , економічно обгрунтований підхід.
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