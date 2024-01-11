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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2449245024512452
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

наша улюблена рубрика «рили підспівують шаромигам» (с)

ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ

“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”

https://3m2.ua/news/yaki-kvartyry-zaraz ... t909wnjtcc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:43

  kingkongovets написав:наша улюблена рубрика «рили підспівують шаромигам» (с)

ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ

“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”

https://3m2.ua/news/yaki-kvartyry-zaraz ... t909wnjtcc

Вже не є ажіотажним це як у кацапів отріцатєльний рост)
cherchiltank
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