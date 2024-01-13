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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2449245024512452
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

наша улюблена рубрика «рили підспівують шаромигам» (с)

ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ

“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”

https://3m2.ua/news/yaki-kvartyry-zaraz ... t909wnjtcc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:43

  kingkongovets написав:наша улюблена рубрика «рили підспівують шаромигам» (с)

ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ

“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”

https://3m2.ua/news/yaki-kvartyry-zaraz ... t909wnjtcc

Вже не є ажіотажним це як у кацапів отріцатєльний рост)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 00:00

  airmax78 написав:
  UA написав:Так, люди з країн золотого мільярду цінують натуральну деревину в інтер'єрі.
Молоді українці цінують інстаграмні ДСП МДФ.

Люди з країн золотого мільярду на 70% обставляють свої квартири з Ікеа, в якій навіть ДСП - розкіш. Спробував полагодити ікеївську стійку під телевізор з распашними дверима: двері з мдф вирвали з ДСП петлі. Купив планки металеві на Алі, почав прикручувати... саморізи пробиваючи декоративний шар потрапляють в порожнину. Тобто в боковинах тільки каркас з ДСП. Як в "канадських" дверях (якщо ще хтось пам'ятає що це). Якась, мабуть, нова технологія. А так да, люблять деревину: дешманські паркетні щити від забудовника.

У Ікеа присутнs якісні товари з натуральної деревини.
Але коштують вони чомусь досить не дешево.
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