Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ
“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”
ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ
“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”
UA написав:Так, люди з країн золотого мільярду цінують натуральну деревину в інтер'єрі. Молоді українці цінують інстаграмні ДСП МДФ.
Люди з країн золотого мільярду на 70% обставляють свої квартири з Ікеа, в якій навіть ДСП - розкіш. Спробував полагодити ікеївську стійку під телевізор з распашними дверима: двері з мдф вирвали з ДСП петлі. Купив планки металеві на Алі, почав прикручувати... саморізи пробиваючи декоративний шар потрапляють в порожнину. Тобто в боковинах тільки каркас з ДСП. Як в "канадських" дверях (якщо ще хтось пам'ятає що це). Якась, мабуть, нова технологія. А так да, люблять деревину: дешманські паркетні щити від забудовника.
У Ікеа присутні якісні товари з натуральної деревини. Але коштують вони чомусь досить не дешево.
ЯКІ КВАРТИРИ ЗАРАЗ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ДЛЯ ОРЕНДИ В КИЄВІ
“Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям”