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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:28
M-A-X написав: rjkz написав:
Икея
Выходит, IKEA распиаренное говно?
На западе одни дураки живут?
Икею на западе покупают чтобы выбросить без сожаления при переезде.
Она мувинга просто не переживет.
Тем более, на западе Икея - это не только мебель. Больше пользуются популярностью просто товары для дома.
Я сейчас лежу на пуховой подушке Икея и укрываюсь пуховым одеялом Икея.
Больше такое тут негде взять.
Для кухни и ванной всяких прибамбасов дофига, коврики и ковры.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 17:33
Faceless написав: UA написав: Дюрі-бачі написав:
Так, як і значна частина сучасних виробів в будь-якій галузі. Якісні речі коштують занадто дорого (інакше їх виробники збанкрутують в конкуренції з масовим калом).
От в мене в спадок від бабусі залишилась мебель із натурального горіха, зробленої братом діда, яка переживе й моїх внуків, але вона непрактична при транспортуванні, не модна...
Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років
Зато на западе люди часто переезжают.
И это хороший повод обновить мебель.
Одна Икея идет на гарбидж, другая покупается с доставкой по новому адресу.
Муверам меньше работы.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 22:13
Faceless написав:
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років
В одному будинку бизнес класса квартира укомплектована дешевими, неякісними але модними меблями здається вдвічі дорожче ніж квартира з якісними, дорогими але старомодними меблями.
Особисто я міняю меблі.
Те що дивом не розвалилось, переміщаю в дешевий сегмент оренди.
Якісні, дорогі меблі вже давно не купую.
Це економічно недоцільно.
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