Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Выходит, IKEA распиаренное говно? На западе одни дураки живут?
Икею на западе покупают чтобы выбросить без сожаления при переезде. Она мувинга просто не переживет. Тем более, на западе Икея - это не только мебель. Больше пользуются популярностью просто товары для дома. Я сейчас лежу на пуховой подушке Икея и укрываюсь пуховым одеялом Икея. Больше такое тут негде взять. Для кухни и ванной всяких прибамбасов дофига, коврики и ковры.
Дюрі-бачі написав:Так, як і значна частина сучасних виробів в будь-якій галузі. Якісні речі коштують занадто дорого (інакше їх виробники збанкрутують в конкуренції з масовим калом). От в мене в спадок від бабусі залишилась мебель із натурального горіха, зробленої братом діда, яка переживе й моїх внуків, але вона непрактична при транспортуванні, не модна...
Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років
Зато на западе люди часто переезжают. И это хороший повод обновить мебель. Одна Икея идет на гарбидж, другая покупается с доставкой по новому адресу. Муверам меньше работы.
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років
В одному будинку бизнес класса квартира укомплектована дешевими, неякісними але модними меблями здається вдвічі дорожче ніж квартира з якісними, дорогими але старомодними меблями. Особисто я міняю меблі. Те що дивом не розвалилось, переміщаю в дешевий сегмент оренди. Якісні, дорогі меблі вже давно не купую. Це економічно недоцільно.
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
Диван за 15 000 евро в орендну квартиру? Вам з Відня звичайно видніше.
Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність. Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
Ці дівани - не для нас. Де стільки грошей набрати?
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років. Навіщо робити на сторіччя? IKEA йде за бажаннями споживача.
ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
Диван за 15 000 евро в орендну квартиру? Вам з Відня звичайно видніше.
Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність. Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.
Це просто як приклад що щось там докорінно змінюється кожні 5 років. В тій самій Ікеї багато позицій меблів пережило вже не одне десятирічча на коневейєрі.