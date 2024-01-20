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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:28

  M-A-X написав:
  rjkz написав:Икея

Выходит, IKEA распиаренное говно?
На западе одни дураки живут?


Икею на западе покупают чтобы выбросить без сожаления при переезде.
Она мувинга просто не переживет.
Тем более, на западе Икея - это не только мебель. Больше пользуются популярностью просто товары для дома.
Я сейчас лежу на пуховой подушке Икея и укрываюсь пуховым одеялом Икея.
Больше такое тут негде взять.
Для кухни и ванной всяких прибамбасов дофига, коврики и ковры.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:33

  Faceless написав:
UA написав:
  Дюрі-бачі написав:Так, як і значна частина сучасних виробів в будь-якій галузі. Якісні речі коштують занадто дорого (інакше їх виробники збанкрутують в конкуренції з масовим калом).
От в мене в спадок від бабусі залишилась мебель із натурального горіха, зробленої братом діда, яка переживе й моїх внуків, але вона непрактична при транспортуванні, не модна...

Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років


Зато на западе люди часто переезжают.
И это хороший повод обновить мебель.
Одна Икея идет на гарбидж, другая покупается с доставкой по новому адресу.
Муверам меньше работы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 22:13

  Faceless написав:
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років

В одному будинку бизнес класса квартира укомплектована дешевими, неякісними але модними меблями здається вдвічі дорожче ніж квартира з якісними, дорогими але старомодними меблями.
Особисто я міняю меблі.
Те що дивом не розвалилось, переміщаю в дешевий сегмент оренди.
Якісні, дорогі меблі вже давно не купую.
Це економічно недоцільно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:07

  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:24

  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:42

  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Ці дівани - не для нас. Де стільки грошей набрати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:48

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.

Це просто як приклад що щось там докорінно змінюється кожні 5 років. В тій самій Ікеї багато позицій меблів пережило вже не одне десятирічча на коневейєрі.
airmax78
 
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