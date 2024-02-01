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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28

  M-A-X написав:
  rjkz написав:Икея

Выходит, IKEA распиаренное говно?
На западе одни дураки живут?


Икею на западе покупают чтобы выбросить без сожаления при переезде.
Она мувинга просто не переживет.
Тем более, на западе Икея - это не только мебель. Больше пользуются популярностью просто товары для дома.
Я сейчас лежу на пуховой подушке Икея и укрываюсь пуховым одеялом Икея.
Больше такое тут негде взять.
Для кухни и ванной всяких прибамбасов дофига, коврики и ковры.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:33

  Faceless написав:
UA написав:
  Дюрі-бачі написав:Так, як і значна частина сучасних виробів в будь-якій галузі. Якісні речі коштують занадто дорого (інакше їх виробники збанкрутують в конкуренції з масовим калом).
От в мене в спадок від бабусі залишилась мебель із натурального горіха, зробленої братом діда, яка переживе й моїх внуків, але вона непрактична при транспортуванні, не модна...

Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років


Зато на западе люди часто переезжают.
И это хороший повод обновить мебель.
Одна Икея идет на гарбидж, другая покупается с доставкой по новому адресу.
Муверам меньше работы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 21:13

  Faceless написав:
UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.
Мода може хоч щороку мінятися, але навряд чи хтось міняє меблі чисто заради моди, ні через 5 ні через 10 років

В одному будинку бизнес класса квартира укомплектована дешевими, неякісними але модними меблями здається вдвічі дорожче ніж квартира з якісними, дорогими але старомодними меблями.
Особисто я міняю меблі.
Те що дивом не розвалилось, переміщаю в дешевий сегмент оренди.
Якісні, дорогі меблі вже давно не купую.
Це економічно недоцільно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:07

  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:24

  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:42

  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Ці дівани - не для нас. Де стільки грошей набрати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:48

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Мода на меблі докорінно змінюється кожні 5 років.
Навіщо робити на сторіччя?
IKEA йде за бажаннями споживача.

ОМГ... https://www.youtube.com/watch?v=-DJLwVBd5gI
Многое из того что производят "консервативные" итальянцы особо не меняется последние 10-20-30-50 лет. Китайская мебель - ну да, наверное, каждые 5 лет новый ассортимент. Но даже у китайцев, которые копируют что-то нормальное, а не "последний писк" - у них тоже ничего не меняется долгие годы.

Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.

Це просто як приклад що щось там докорінно змінюється кожні 5 років. В тій самій Ікеї багато позицій меблів пережило вже не одне десятирічча на коневейєрі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:25

  airmax78 написав:
  UA написав:Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.

Це просто як приклад що щось там докорінно змінюється кожні 5 років. В тій самій Ікеї багато позицій меблів пережило вже не одне десятирічча на коневейєрі.

Ікея стала повально модною в Україні років 5 тому.
Ще через 5 років українські орендарі будуть відноситися до дешевих серії Ікеї як зараз відносяться до меблів советського періоду.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

меблі Ікея призначені для оренди порожніх квартир, ми до цього ще не дійшли
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:17

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Диван за 15 000 евро в орендну квартиру?
Вам з Відня звичайно видніше.

Покажу це відео досвідченим дизайнерам меблів з ринку Юність.
Хай запустять в серію аналоги за 15 000 грн.

Це просто як приклад що щось там докорінно змінюється кожні 5 років. В тій самій Ікеї багато позицій меблів пережило вже не одне десятирічча на коневейєрі.

Ікея стала повально модною в Україні років 5 тому.
Ще через 5 років українські орендарі будуть відноситися до дешевих серії Ікеї як зараз відносяться до меблів советського періоду.

Меблі часів СРСР мають незугарний вигляд. Проте міцні))) особливо імпортні, румунські чи ГДРівські.
Тоді це було круто. Зараз -хіба що найдешевший сегмент орендного ринку
Frant
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