|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:27
Frant написав:
Меблі часів СРСР мають незугарний вигляд. Проте міцні))) особливо імпортні, румунські чи ГДРівські.
Тоді це було круто. Зараз -хіба що найдешевший сегмент орендного ринку
Зараз золота ера орендаря.
Вже за 300 - 400 доларів можна знайти 1 к квартиру від переляканих орендодавців бігунців (нехай на Троєщині чи ПОХу) лише в ремонт, меблі та техніку якої вкладено 20 000 - 30 000 доларів.
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7893
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:52
UA
,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство
А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10939
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:58
Hotab написав:UA
,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство
А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?
Гм)))
Я ж розказував історію про орендодавця, який отримав квартиру у спадок. І здав її, як є. Нічого там не робив. Ні бойлера, ні лічильників. Меблі СРСРівські. Квартира здається в оренду 10 років. За мінімальною ціною. Не факт, що власник хоч раз там був, за 10 років))) Щось крапає, якийсь невеликий прибуток, мабуть, так я давно не спілкувався з тією людиною.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23684
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1641 раз.
- Подякували: 2520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:36
Frant написав: Hotab написав:UA
,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство
А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?
Гм)))
Я ж розказував історію про орендодавця, який отримав квартиру у спадок. І здав її, як є. Нічого там не робив. Ні бойлера, ні лічильників. Меблі СРСРівські. Квартира здається в оренду 10 років. За мінімальною ціною. Не факт, що власник хоч раз там був, за 10 років))) Щось крапає, якийсь невеликий прибуток, мабуть, так я давно не спілкувався з тією людиною.
Та то окремий екстремальний варіант. А тут про вкладені гроші. Які треба повернути як мінімум.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10939
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:40
Hotab написав:UA
,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство
А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?
Нехай краще стоїть. Вся сьогоднішня техніка і через 5 років буде ОК. Не кажучи вже про меблі. Але вони точно будуть не ОК якщо їх вб'ють за 3 копійки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42707
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5252 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|115764
|29016415
|
|
|8488
|6851698
|
|
|9948
|6209784
|
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
|