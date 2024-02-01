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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2451245224532454
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:27

  Frant написав: Меблі часів СРСР мають незугарний вигляд. Проте міцні))) особливо імпортні, румунські чи ГДРівські.
Тоді це було круто. Зараз -хіба що найдешевший сегмент орендного ринку

Зараз золота ера орендаря.
Вже за 300 - 400 доларів можна знайти 1 к квартиру від переляканих орендодавців бігунців (нехай на Троєщині чи ПОХу) лише в ремонт, меблі та техніку якої вкладено 20 000 - 30 000 доларів.
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:52

UA ,


Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство


А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:58

  Hotab написав:UA ,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство

А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?

Гм)))
Я ж розказував історію про орендодавця, який отримав квартиру у спадок. І здав її, як є. Нічого там не робив. Ні бойлера, ні лічильників. Меблі СРСРівські. Квартира здається в оренду 10 років. За мінімальною ціною. Не факт, що власник хоч раз там був, за 10 років))) Щось крапає, якийсь невеликий прибуток, мабуть, так я давно не спілкувався з тією людиною.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:36

  Frant написав:
  Hotab написав:UA ,
Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство

А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?

Гм)))
Я ж розказував історію про орендодавця, який отримав квартиру у спадок. І здав її, як є. Нічого там не робив. Ні бойлера, ні лічильників. Меблі СРСРівські. Квартира здається в оренду 10 років. За мінімальною ціною. Не факт, що власник хоч раз там був, за 10 років))) Щось крапає, якийсь невеликий прибуток, мабуть, так я давно не спілкувався з тією людиною.

Та то окремий екстремальний варіант. А тут про вкладені гроші. Які треба повернути як мінімум.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:40

  Hotab написав:UA ,


Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство


А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?

Нехай краще стоїть. Вся сьогоднішня техніка і через 5 років буде ОК. Не кажучи вже про меблі. Але вони точно будуть не ОК якщо їх вб'ють за 3 копійки.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:06

  UA написав:Зробив порівняння вартості побутової техніки
2024 з 2020
в долларах, за абсолютно ті ж самі моделі, в тій самій Розетці
вийшло + 40-50%

На початку 2023 року було +30-35%

інфляція в наслідок ковідних вливань грошей

розетки і штепселі ще більше, деякі моделі в деяких точках і +300%, але це не точно,
можна знайти і по довоєнним цінами, при бажанні, звичайно
накладні розетки 15 грн, сдвоєні 25, косий цоколь 30 грн., найбільше подорожав настінний вимикач 40 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:15

  flyman написав:
  UA написав:Зробив порівняння вартості побутової техніки
2024 з 2020
в долларах, за абсолютно ті ж самі моделі, в тій самій Розетці
вийшло + 40-50%

На початку 2023 року було +30-35%

інфляція в наслідок ковідних вливань грошей

розетки і штепселі ще більше, деякі моделі в деяких точках і +300%, але це не точно,
можна знайти і по довоєнним цінами, при бажанні, звичайно
накладні розетки 15 грн, сдвоєні 25, косий цоколь 30 грн., найбільше подорожав настінний вимикач 40 грн.

Флаймен, звідки ти взяв такі ціни? Це б/в (бувша у використанні) електрофурнітура?
І взагалі, навіщо ти марно витрачаєш гроші?
Можна в старій дерев,яній хаті по сусідству зняти з стін розетки і вимикачі 1950-х...1970-х років. Вони тобі ще послужать :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:05

  Frant написав:Флаймен, звідки ти взяв такі ціни? Це б/в (бувша у використанні) електрофурнітура?
І взагалі, навіщо ти марно витрачаєш гроші?
Можна в старій дерев,яній хаті по сусідству зняти з стін розетки і вимикачі 1950-х...1970-х років. Вони тобі ще послужать :wink:

Я знаю де мух беру таку електрофуфлутуру
Зайдіть в магазин Аврора :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:15

  Hotab написав:UA ,


Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство


А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?

Квартири під оренду від професійних орендодавців це окремий напрямок в ремонтах.
Квартира від замовника якій робив капітальний ремонт лише 1-2 рази в житті вбивається орендарями за півроку.
Нагадаю.
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:24

  UA написав:
  Hotab написав:UA ,


Звичайна (не перелякана) людина в своєму умі та калькулятором в руках не здатна на таке марнотратство


А якщо ремонт, мебля (та навіть техніка… бо навіть така банальна річ як телевізор морально старіє.. не кажучи про дизайн всяких там холодильників чи перехід з хайлайту на індукцію в плитах) ) просто морально старіє без орендарів, невже хай пуста стоїть? Чи все ж приносить хоч щось?

Квартири під оренду від професійних орендодавців це окремий напрямок в ремонтах.
Квартира від замовника якій робив капітальний ремонт лише 1-2 рази в житті вбивається орендарями за півроку.
Нагадаю.
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.


В сша теж одна
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