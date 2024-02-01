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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2452245324542455
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:54

  UA написав:В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.

Большой залог, как по мне, признак дикарей.
M-A-X
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 08.10.15
Подякував: 815 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 2452245324542455
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