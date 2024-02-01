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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 15:54
UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
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M-A-X
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Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
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