Большой залог, как по мне, признак дикарей.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 15:54
Додано: Суб 10 лют, 2024 17:32
Знакомые арендуют в Чехии. залог 2 месяца И КАСТИНГ. Надо предоставить справку из банка что у вас есть деньги (или другой документ). У моих знакомых было 10к евро, они спецом открыли там счёт (наши справки не канают) для этой справки. Подумать, а как иначе? это у нас бабушатники по 30 копеек, а если там квартира больше 100к денег стоит и ремонт с техникой ещё на 30, неужели вы ее сдадите в аренду первому бомжу? Так он заплатит за 2 месяца, принесёт убытков за 20куе и уедет, а в суде выяснится что у него денег нет.
Додано: Суб 10 лют, 2024 18:37
Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
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