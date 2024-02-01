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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:54

  UA написав:В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.

Большой залог, как по мне, признак дикарей.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:32

  M-A-X написав:
  UA написав:В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.

Большой залог, как по мне, признак дикарей.

Знакомые арендуют в Чехии. залог 2 месяца И КАСТИНГ. Надо предоставить справку из банка что у вас есть деньги (или другой документ). У моих знакомых было 10к евро, они спецом открыли там счёт (наши справки не канают) для этой справки. Подумать, а как иначе? это у нас бабушатники по 30 копеек, а если там квартира больше 100к денег стоит и ремонт с техникой ещё на 30, неужели вы ее сдадите в аренду первому бомжу? Так он заплатит за 2 месяца, принесёт убытков за 20куе и уедет, а в суде выяснится что у него денег нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:37

  vitaliiangel написав:
  M-A-X написав:
  UA написав:В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.

Большой залог, как по мне, признак дикарей.

неужели вы ее сдадите в аренду первому бомжу? Так он заплатит за 2 месяца, принесёт убытков за 20куе и уедет, а в суде выяснится что у него денег нет.

Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
M-A-X
 
Повідомлень: 2096
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  #<1 ... 2452245324542455
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