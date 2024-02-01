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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лют, 2024 15:54
UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
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M-A-X
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:32
M-A-X написав: UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Знакомые арендуют в Чехии. залог 2 месяца И КАСТИНГ. Надо предоставить справку из банка что у вас есть деньги (или другой документ). У моих знакомых было 10к евро, они спецом открыли там счёт (наши справки не канают) для этой справки. Подумать, а как иначе? это у нас бабушатники по 30 копеек, а если там квартира больше 100к денег стоит и ремонт с техникой ещё на 30, неужели вы ее сдадите в аренду первому бомжу? Так он заплатит за 2 месяца, принесёт убытков за 20куе и уедет, а в суде выяснится что у него денег нет.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:37
vitaliiangel написав: M-A-X написав: UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
неужели вы ее сдадите в аренду первому бомжу? Так он заплатит за 2 месяца, принесёт убытков за 20куе и уедет, а в суде выяснится что у него денег нет.
Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
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M-A-X
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Додано: Суб 10 лют, 2024 19:28
M-A-X написав:
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Фильтровать входящих - серьёзная работа. Я половине звонящих отказываю в аренде ещё на этапе телефона.
M-A-X написав:
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
сейчас Киев относительно дешевый. Как сказал UA дорожаёт всё, кроме аренды.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 лют, 2024 19:51
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Фильтровать входящих - серьёзная работа. Я половине звонящих отказываю в аренде ещё на этапе телефона.
M-A-X написав:
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
сейчас Киев относительно дешевый. Как сказал UA дорожаёт всё, кроме аренды.
Дешевий для кого?
Для пересічного??
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Frant
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Додано: Нед 11 лют, 2024 03:49
M-A-X написав: UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
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adeges
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Додано: Нед 11 лют, 2024 06:12
adeges написав: M-A-X написав: UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
Попит/пропозиція, плюс велика кількість мігрантів.
Хоча у нас таке ставлення ще багато в чому наслідок совка і 90-х, коли поняття "квартира з ремонтом" було досить умовним і всі жили в +- однаковій убогості.
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zerocool
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:20
adeges написав: UA написав:
Квартири під оренду від професійних орендодавців це окремий напрямок в ремонтах.
Квартира від замовника якій робив капітальний ремонт лише 1-2 рази в житті вбивається орендарями за півроку.
Нагадаю.
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
В сша теж одна
За пусті квартири + страховка?
Скільки коштую привести орендну квартиру в США в жилий стан?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:25
M-A-X написав:
Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Кстати, как соотносится аренда в Европе с Киевом?
Ви дійсно думаєте финансово забезпечена людина не може бути дикуном?
Особливо коли ці фінанси від батьків
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:29
adeges написав: M-A-X написав: UA написав:
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.
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UA
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