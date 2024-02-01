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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 13:33
UA написав: M-A-X написав:
Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Ви дійсно думаєте финансово забезпечена людина не може бути дикуном?
Я с Вашим утверждением не спорю.
Оно как раз подтверждает мою гипотезу.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Фильтровать входящих - серьёзная работа. Я половине звонящих отказываю в аренде ещё на этапе телефона.
Досвідчений орендодавець в Україні є психологом при заселенні орендарів та психіатр при виселенні.
Іноді при виселенні орендодавцю доводится бути санітаром психіатричної лікарні.
Востаннє редагувалось UA
в Нед 11 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34
UA написав: adeges написав: M-A-X написав:
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.
Казалось бы.
Японцы-то - не дикари.
А чем больше кажется, тем все наоборот выходит.
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