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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 лют, 2024 13:33
UA написав: M-A-X написав:
Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Ви дійсно думаєте финансово забезпечена людина не може бути дикуном?
Я с Вашим утверждением не спорю.
Оно как раз подтверждает мою гипотезу.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Фильтровать входящих - серьёзная работа. Я половине звонящих отказываю в аренде ещё на этапе телефона.
Досвідчений орендодавець в Україні є психологом при заселенні орендарів та психіатр при виселенні.
Іноді при виселенні орендодавцю доводится бути санітаром психіатричної лікарні.
Востаннє редагувалось UA
в Нед 11 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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UA
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Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34
UA написав: adeges написав: M-A-X написав:
Большой залог, как по мне, признак дикарей.
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.
Казалось бы.
Японцы-то - не дикари.
А чем больше кажется, тем все наоборот выходит.
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M-A-X
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Додано: Нед 11 лют, 2024 17:20
M-A-X написав: UA написав: adeges написав:
Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды
В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.
Казалось бы.
Японцы-то - не дикари.
А чем больше кажется, тем все наоборот выходит.
У Японії депозит - одна оренда, максимум дві, тож не дикуни.
А у Кореї взагалі своя унікальна система 전세 - чим більше депозит, тим менше платиш оренду, бо лендлорду капають відсотки. Якщо платиш більше половини вартості житла, то живеш взагалі безкоштовно.
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zerocool
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:23
UA написав: adeges написав: UA написав:
Квартири під оренду від професійних орендодавців це окремий напрямок в ремонтах.
Квартира від замовника якій робив капітальний ремонт лише 1-2 рази в житті вбивається орендарями за півроку.
Нагадаю.
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.
В сша теж одна
За пусті квартири + страховка?
Скільки коштую привести орендну квартиру в США в жилий стан?
Все залежить від потреб. 20 років тому я придбав ліжко бу з матрацем за 60 плюс 40 доставка, стіл за 30 плюс 20 доставка, потім стіл обідній 20 уе і 4 стільця ц Ікеа, сковородку за 3 уе і кастрюлю за 4 на гаражному сейлі, 15 євро стілець офісний бу, набір посуду по 1 долару за тарілку і стакан і твм інші доібниці по 99 центів і так жив 1 рік. В студії під 40м в гарному районі за 835 доларів з заставою 835 доларів і без жодних інших доплат. Плюс електрика моя була. Правда моя хатинка зараз вже 1900 )
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adeges
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:07
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН
Чи ставали ви перед вибором: оренда, або купівля? Що обрали і чому? Задоволені на сьогодні своїм вибором, чи змінили б його?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:09
мда Харьков и Одесса сдают квартиры за пирожки
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