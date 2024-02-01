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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:30
Hotab написав:adeges
, у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?
Слова 20 років тому нічого не намєкають?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:34
adeges написав: Hotab написав:adeges
, у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?
Слова 20 років тому нічого не намєкають?
А оце ?
Правда моя хатинка зараз вже 1900 )
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Hotab
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Додано: Суб 17 лют, 2024 00:03
Hotab написав: adeges написав: Hotab написав:adeges
, у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?
Слова 20 років тому нічого не намєкають?
А оце ?
Правда моя хатинка зараз вже 1900 )
І який з цього висновок? У мене інтернет ще працює, і в гуглі мене не забанили
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