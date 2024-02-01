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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2454245524562457
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:30

  Hotab написав:adeges , у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?


Слова 20 років тому нічого не намєкають?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:34

  adeges написав:
  Hotab написав:adeges , у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?


Слова 20 років тому нічого не намєкають?


А оце ?

Правда моя хатинка зараз вже 1900 )

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:03

  Hotab написав:
  adeges написав:
  Hotab написав:adeges , у вас є найближчі плани «вот брошу фсе и будь что будет», та повернутись жити в Україну, чи чим викликано ваше агресивно-активне відстоювання своєї т.з. на воєнній гілці щодо того, чим і як мають поступитись українці у війні проти ерефіі?


Слова 20 років тому нічого не намєкають?


А оце ?

Правда моя хатинка зараз вже 1900 )



І який з цього висновок? У мене інтернет ще працює, і в гуглі мене не забанили
adeges
 
Повідомлень: 4569
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  #<1 ... 2454245524562457
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