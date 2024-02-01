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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2453245424552456
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:33

  UA написав:
  M-A-X написав:Я же говорю, признак дикарей.
Дикари угрохают квартиру, украдут технику и слиняют.
Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?

Ви дійсно думаєте финансово забезпечена людина не може бути дикуном?

Я с Вашим утверждением не спорю.
Оно как раз подтверждает мою гипотезу.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34

  vitaliiangel написав:
  M-A-X написав:Цена аренды сама по себе не фильтрует дикарей?
Фильтровать входящих - серьёзная работа. Я половине звонящих отказываю в аренде ещё на этапе телефона.

Досвідчений орендодавець в Україні є психологом при заселенні орендарів та психіатр при виселенні.
Іноді при виселенні орендодавцю доводится бути санітаром психіатричної лікарні.
Востаннє редагувалось UA в Нед 11 лют, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 13:34

  UA написав:
  adeges написав:
  M-A-X написав:Большой залог, как по мне, признак дикарей.


Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды

В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.

Казалось бы.
Японцы-то - не дикари.
А чем больше кажется, тем все наоборот выходит.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 17:20

  M-A-X написав:
  UA написав:
  adeges написав:Например австрияки, дикие люди сдают пустую квартиру с залогом 3-4 аренды

В Південній Кореї норма залог в 30 оренд.
Корейці та японці напевно найакуратніші орендарі в світі.

Казалось бы.
Японцы-то - не дикари.
А чем больше кажется, тем все наоборот выходит.

У Японії депозит - одна оренда, максимум дві, тож не дикуни.
А у Кореї взагалі своя унікальна система 전세 - чим більше депозит, тим менше платиш оренду, бо лендлорду капають відсотки. Якщо платиш більше половини вартості житла, то живеш взагалі безкоштовно.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:23

  UA написав:
  adeges написав:
  UA написав:Квартири під оренду від професійних орендодавців це окремий напрямок в ремонтах.
Квартира від замовника якій робив капітальний ремонт лише 1-2 рази в житті вбивається орендарями за півроку.
Нагадаю.
В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.


В сша теж одна

За пусті квартири + страховка?
Скільки коштую привести орендну квартиру в США в жилий стан?


Все залежить від потреб. 20 років тому я придбав ліжко бу з матрацем за 60 плюс 40 доставка, стіл за 30 плюс 20 доставка, потім стіл обідній 20 уе і 4 стільця ц Ікеа, сковородку за 3 уе і кастрюлю за 4 на гаражному сейлі, 15 євро стілець офісний бу, набір посуду по 1 долару за тарілку і стакан і твм інші доібниці по 99 центів і так жив 1 рік. В студії під 40м в гарному районі за 835 доларів з заставою 835 доларів і без жодних інших доплат. Плюс електрика моя була. Правда моя хатинка зараз вже 1900 )
adeges
 
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Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН

Чи ставали ви перед вибором: оренда, або купівля? Що обрали і чому? Задоволені на сьогодні своїм вибором, чи змінили б його?
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мда Харьков и Одесса сдают квартиры за пирожки
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:55

  adeges написав:
Все залежить від потреб. 20 років тому я придбав ліжко бу з матрацем за 60 плюс 40 доставка, стіл за 30 плюс 20 доставка, потім стіл обідній 20 уе і 4 стільця ц Ікеа, сковородку за 3 уе і кастрюлю за 4 на гаражному сейлі, 15 євро стілець офісний бу, набір посуду по 1 долару за тарілку і стакан і твм інші доібниці по 99 центів і так жив 1 рік. В студії під 40м в гарному районі за 835 доларів з заставою 835 доларів і без жодних інших доплат. Плюс електрика моя була. Правда моя хатинка зараз вже 1900 )

За судію 40 кв. метрів без меблів 1900 доларів на місяць?
Це Манхеттен чи Сан Франциско?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:49

  UA написав:
  adeges написав:
Все залежить від потреб. 20 років тому я придбав ліжко бу з матрацем за 60 плюс 40 доставка, стіл за 30 плюс 20 доставка, потім стіл обідній 20 уе і 4 стільця ц Ікеа, сковородку за 3 уе і кастрюлю за 4 на гаражному сейлі, 15 євро стілець офісний бу, набір посуду по 1 долару за тарілку і стакан і твм інші доібниці по 99 центів і так жив 1 рік. В студії під 40м в гарному районі за 835 доларів з заставою 835 доларів і без жодних інших доплат. Плюс електрика моя була. Правда моя хатинка зараз вже 1900 )

За судію 40 кв. метрів без меблів 1900 доларів на місяць?
Це Манхеттен чи Сан Франциско?


West LA. Насправді, може трохи більше ніж 40, може 45. Хто ж її міряв ) На сайті пишуть 58 м, але то брехня
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:14

  M-A-X написав:
  UA написав:В Україні найменший залог в світі.
Всього одна місячна оренда.

Большой залог, как по мне, признак дикарей.


В кратце расскажу из опыта аренды квартиры (кондо) в Бангкоке.

Снять квартиру можно только при минимальном контракте на 6 месяцев, но это еще поискать нужно.
Минимальный срок аренды 1 год.
При подписании договора платится +2 аренды.

Если не дай бог не дожил до 1 года - 2 аренды не возвращаются.

Цены в объявлениях примерно такие.
Сдам квартиру, цена:
Контракт на 6 месяцев - по 550 долларов в месяц.
Контракт на 12 месяцев и более - по 450 долларов в месяц.

Арендовать квартиру на меньший срок 1 - 2 - 3 месяца, практически не реально, так как это запрещено ЗАКОНОМ.

Краткосрочной сдачей в аренду имеют право заниматься только гостиницы с лицензией на этот вид деятельности.

Во многих старых кондиках, хозяйва пробуют сдавать и на меньший срок, но при этом цена за аренду увеличивается в двое от месячной стоимости при годовом контракте.

А в новых кондиках, так вообще беда, там почти везде на каждой двери в общественные помещения (бассейн, парковка, чил зона, сауна), стоят замки с Face ID.

И все.... что бы поселить арендатора, хозяин должен внести физиономии арендатора и его жены в базу.
И люди пишут, что повелись на объявление на краткосрочную аренду в крутом комплексе, а в базу их никто вносить не хочет, так как это делать нельзя, чаще чем раз в полгода - год.
nafanja333
 
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