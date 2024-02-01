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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2454245524562457
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:34

  vitaliiangel написав:мда Харьков и Одесса сдают квартиры за пирожки

а що ви хочете?
Безпечніше сидіти в якомусь селі за 50 км від великого міста.
Правда, для цього треба мати запас фінансів або дистанційну роботу)))))
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:33

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇

Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН

Чи ставали ви перед вибором: оренда, або купівля? Що обрали і чому? Задоволені на сьогодні своїм вибором, чи змінили б його?

По Києву ціни зі стелі.
оренда 1 кімнатної квартири коштує 13 000, а оренда 3 кімнатної в цьому ж будинку 30 000?
Реальні ціни - 1 кімнатна 13 000, 3 кімнатна 17 000 в одному будинку в схожому стані.
Питання амортизації, ремонтів та перерв між орендарями не розкриті взагалі.
Реально вкладення в великі квартири під оренду є збитковими.
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