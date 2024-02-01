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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:34
vitaliiangel написав:
мда Харьков и Одесса сдают квартиры за пирожки
а що ви хочете?
Безпечніше сидіти в якомусь селі за 50 км від великого міста.
Правда, для цього треба мати запас фінансів або дистанційну роботу)))))
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Frant
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Додано: Сер 21 лют, 2024 14:33
По Києву ціни зі стелі.
оренда 1 кімнатної квартири коштує 13 000, а оренда 3 кімнатної в цьому ж будинку 30 000?
Реальні ціни - 1 кімнатна 13 000, 3 кімнатна 17 000 в одному будинку в схожому стані.
Питання амортизації, ремонтів та перерв між орендарями не розкриті взагалі.
Реально вкладення в великі квартири під оренду є збитковими.
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UA
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:57
UA написав:
По Києву ціни зі стелі.
оренда 1 кімнатної квартири коштує 13 000, а оренда 3 кімнатної в цьому ж будинку 30 000?
Реальні ціни - 1 кімнатна 13 000, 3 кімнатна 17 000 в одному будинку в схожому стані.
Питання амортизації, ремонтів та перерв між орендарями не розкриті взагалі.
Реально вкладення в великі квартири під оренду є збитковими.
Из такого минимального разрыва цен на аренду следует что семьи с детьми сейчас практически не снимают жильё? Или спят втроём-вчетвером в кухне-студии под запах котлет?
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барабашов
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:02
Frant
З Магаса інгушського пишу
не всім до вподоби хрущівка але локація рулить
1К у новобудові біля ТЦ Мост-Сити у нас десь приблизно 50 метрів(Дельмар) коштує 23-25кгрн з новим ремонтом, хрущ на Леніна у 300метрах подалі, перероблений у 1К із типовогу 2К у 41метр, я здаю за 12кгрн із опаленням(десь 1000макс), ремонт хоч і добрий,але йому років 12(робив не я, попередній володар)
На кожну рібку свій рибалка, але дитині потрібна років із 8-9 своя кімната, так само як і родині і відокремлена спальня, і кухня,і т.д.
Ще й діти різної статі бувають та й підростають та починають друг до друга у труси підглядати...
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барабашов
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:14
барабашов написав:Frant
З Магаса інгушського пишу
не всім до вподоби хрущівка але локація рулить
1К у новобудові біля ТЦ Мост-Сити у нас десь приблизно 50 метрів(Дельмар) коштує 23-25кгрн з новим ремонтом, хрущ на Леніна у 300метрах подалі, перероблений у 1К із типовогу 2К у 41метр, я здаю за 12кгрн із опаленням(десь 1000макс), ремонт хоч і добрий,але йому років 12(робив не я, попередній володар)
На кожну рібку свій рибалка, але дитині потрібна років із 8-9 своя кімната, так само як і родині і відокремлена спальня, і кухня,і т.д.
Ще й діти різної статі бувають та й підростають та починають друг до друга у труси підглядати...
На час війни сім.я з 3, навіть 4-х чоловік може запросто перекантуватись в 2к "хрущовці" чи навіть у робітничому бараку. То не проблема. Аби на голову не падали ракети, снаряди і бомби
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:39
Frant написав: vitaliiangel написав:
мда Харьков и Одесса сдают квартиры за пирожки
а що ви хочете?
Безпечніше сидіти в якомусь селі за 50 км від великого міста.
Правда, для цього треба мати запас фінансів або дистанційну роботу)
й 100% здоров'я, бо лікарів, "швидкої" там нема
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