Прохожий написав:UA написав:Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇
Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН
Чи ставали ви перед вибором: оренда, або купівля? Що обрали і чому? Задоволені на сьогодні своїм вибором, чи змінили б його?
По Києву ціни зі стелі.
оренда 1 кімнатної квартири коштує 13 000, а оренда 3 кімнатної в цьому ж будинку 30 000?
Реальні ціни - 1 кімнатна 13 000, 3 кімнатна 17 000 в одному будинку в схожому стані.
Питання амортизації, ремонтів та перерв між орендарями не розкриті взагалі.
Реально вкладення в великі квартири під оренду є збитковими.
подтверждение этому "экспертному" утверждению будет или бла-бла-бла?
Навіщо так нервувати?
Невигідно вкладати гроші в Кржн, так. Немає стабільності.