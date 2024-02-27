RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2455245624572458
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:14

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇

Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН

Чи ставали ви перед вибором: оренда, або купівля? Що обрали і чому? Задоволені на сьогодні своїм вибором, чи змінили б його?

По Києву ціни зі стелі.
оренда 1 кімнатної квартири коштує 13 000, а оренда 3 кімнатної в цьому ж будинку 30 000?
Реальні ціни - 1 кімнатна 13 000, 3 кімнатна 17 000 в одному будинку в схожому стані.
Питання амортизації, ремонтів та перерв між орендарями не розкриті взагалі.
Реально вкладення в великі квартири під оренду є збитковими.

подтверждение этому "экспертному" утверждению будет или бла-бла-бла?

Навіщо так нервувати?
Невигідно вкладати гроші в Кржн, так. Немає стабільності.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23718
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2455245624572458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11615, 11616, 11617
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
116169 29153169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 07:43
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 856, 857, 858
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
8571 6870652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 22:04
Бетон
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 994, 995, 996
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9953 6217247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 14:53
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5802)
28.02.2024 07:48
Sense Bank (11426)
28.02.2024 07:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.