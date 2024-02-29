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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2455245624572458
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:34

Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.

Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.

Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.

Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:18

  Frant написав:Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.

Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.

Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.

Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!

Орендар хоче багато фенол - формальдегиду з чорними дверними та меблевими ручками.

Писав про свій досвід монтажу модних картонних грунтованих (під фарбування) білих дверей в інсатаграм стилі з єпіцентра за 3600 грн., в ремонті на продаж.
Раджу торці обробити грунтовкою зразу після монтажу.
Від вологості картон на торцях починає розбухати.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 04:26

  Frant написав:Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.

Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.

Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.

Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!


Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
Окна тут ни причем.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Кроме фенолформальдегидных смол есть и другие вредные соединения, например, эпоскидные смолы. Когда-то, на парах по охране труда, нам препод перчислил 3 самых вредных воздействия на человека при производстве работ:
1. Радиация
2. Сварка.
3. Эпоксидные смолы.
пп1и3 может быть и наоборот, не помню иточно, 30+ лет прошло.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 05:02

rjkz
Охрана труда - это 4й курс
У меня к примеру его редкостный мерзостный гонд0н вёл
Денех взял
Но сперва мы к нему с пацанами домой поговорить приехали и пообещали спилить дверь...
барабашов
 
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  #<1 ... 2455245624572458
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