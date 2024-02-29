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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 11:34
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
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Frant
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:18
Frant написав:
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
Орендар хоче багато фенол - формальдегиду з чорними дверними та меблевими ручками.
Писав про свій досвід монтажу модних картонних грунтованих (під фарбування) білих дверей в інсатаграм стилі з єпіцентра за 3600 грн., в ремонті на продаж.
Раджу торці обробити грунтовкою зразу після монтажу.
Від вологості картон на торцях починає розбухати.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 04:26
Frant написав:
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
Окна тут ни причем.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Кроме фенолформальдегидных смол есть и другие вредные соединения, например, эпоскидные смолы. Когда-то, на парах по охране труда, нам препод перчислил 3 самых вредных воздействия на человека при производстве работ:
1. Радиация
2. Сварка.
3. Эпоксидные смолы.
пп1и3 может быть и наоборот, не помню иточно, 30+ лет прошло.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 05:02
rjkz
Охрана труда - это 4й курс
У меня к примеру его редкостный мерзостный гонд0н вёл
Денех взял
Но сперва мы к нему с пацанами домой поговорить приехали и пообещали спилить дверь...
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Додано: Сер 06 бер, 2024 07:54
rjkz
,
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Если от ламината отказаться не сложно, то мебля как?
Мебель из массива?
Просто проветривание должно быть основой.
Минимум 3-5 раз в день открывать окна , если дома Если не дома, то придя домой - обязательно сразу.
И независимо от мебели
К слову к отравлениям. В Африке привык жить с жидкостным фумигатором (баллончик с жидкостью, а не пластинка) в розетке 24/7. Маляра, туды ее.
И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Если дорого/богато и в квартире / доме есть приточная вентиляция - прекрасно. Но если нет - то проветривание обов’язательно!
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