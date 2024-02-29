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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 бер, 2024 11:34
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
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Frant
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:18
Frant написав:
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
Орендар хоче багато фенол - формальдегиду з чорними дверними та меблевими ручками.
Писав про свій досвід монтажу модних картонних грунтованих (під фарбування) білих дверей в інсатаграм стилі з єпіцентра за 3600 грн., в ремонті на продаж.
Раджу торці обробити грунтовкою зразу після монтажу.
Від вологості картон на торцях починає розбухати.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 04:26
Frant написав:
Хтось тут недавно замовляв тести на формальдегід в повітрі і писав про те, що нові меблі вельми небезпечні для здоров,я: емісія формальдегіда зашкалює.
Це дійсно так.
В продажу є сучасні прилади для вимірювання концентрацій формальдегіда і взагалі органчних сполук в повітрі. Різного класу, дорожчі, селективніші і ширпотребівські.Все одно - доступні ціною для тих, хто думає про своє здоров.я.
Так от, панове, в квартирі з новими меблями, навіть від брендового виробника, при відсутності вентиляції і провітрювання, концентрації формальдегіда і токсичних органічних сполук в повітрі вищі в 10-100 разів, ніж у хімічній лабораторії з нормальною приточно-витяжною вентиляцією.
При вимогах ГДК меньще 0,5 мг/м3 для промислових приміщень і меньше 0,1 мг/м3 для жилих приміщень - концентрація формальдегіда у квартирі з новими меблями і без вентиляції і провітрювання - може сягати 1,5 мг/м3!
Наслідки такого проживання можуть бути вельми сумними: ХОЗЛ, астма, онкологія легенів.
Величезний негативний внесок в загазованість квартир - роблять сучасні металопластикові вікна, які закриваються герметично і не пропускають повітря з вулиці!
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
Окна тут ни причем.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Кроме фенолформальдегидных смол есть и другие вредные соединения, например, эпоскидные смолы. Когда-то, на парах по охране труда, нам препод перчислил 3 самых вредных воздействия на человека при производстве работ:
1. Радиация
2. Сварка.
3. Эпоксидные смолы.
пп1и3 может быть и наоборот, не помню иточно, 30+ лет прошло.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 07:54
rjkz
,
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Если от ламината отказаться не сложно, то мебля как?
Мебель из массива?
Просто проветривание должно быть основой.
Минимум 3-5 раз в день открывать окна , если дома Если не дома, то придя домой - обязательно сразу.
И независимо от мебели
К слову к отравлениям. В Африке привык жить с жидкостным фумигатором (баллончик с жидкостью, а не пластинка) в розетке 24/7. Маляра, туды ее.
И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Если дорого/богато и в квартире / доме есть приточная вентиляция - прекрасно. Но если нет - то проветривание обов’язательно!
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Hotab
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:12
Hotab написав:rjkz
,
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Если от ламината отказаться не сложно, то мебля как?
Мебель из массива?
Просто проветривание должно быть основой.
Минимум 3-5 раз в день открывать окна , если дома Если не дома, то придя домой - обязательно сразу.
И независимо от мебели
К слову к отравлениям. В Африке привык жить с жидкостным фумигатором (баллончик с жидкостью, а не пластинка) в розетке 24/7. Маляра, туды ее.
И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Если дорого/богато и в квартире / доме есть приточная вентиляция - прекрасно. Но если нет - то проветривание обов’язательно!
Не розумію, чому у нас в квартирах не встановлюють на вікна nawiewnik okienny. Коштує недорого. Приток забезпечує, мінімально фільтрує навіть.
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gonchik74
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:05
Hotab написав:
Мебель из массива?
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції.
Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир.
Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:12
gonchik74 написав:
Не розумію, чому у нас в квартирах не встановлюють на вікна nawiewnik okienny. Коштує недорого. Приток забезпечує, мінімально фільтрує навіть.
Тому що літом це не працює.
І чому принципова різниці з мікропровітрюванням?
Реально корисні і працюють 24/7 тільки шумоізольовані вентустановки з фільтром та канальним шумодавом довжиною від 1,2 метри встановлені на лоджії.
Все інше гудить і люди їм не користуються.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:12
UA написав: Hotab написав:
Мебель из массива?
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції.
Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир.
Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
Приточний клапан не обмерзає взимку? Волога з нього не капає в квартиру? Стіни не сиріють? Як часто треба замінювати фільтр? Бо почитав багато негативу про них в нашому кліматі
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cherchiltank
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:13
UA написав: gonchik74 написав:
Не розумію, чому у нас в квартирах не встановлюють на вікна nawiewnik okienny. Коштує недорого. Приток забезпечує, мінімально фільтрує навіть.
Тому що літом це не працює.
І чому принципова різниці з мікропровітрюванням?
Реально корисні і працюють 24/7 тільки шумоізольовані вентустановки з фільтром та канальним шумодавом довжиною від 1,2 метри встановлені на лоджії.
Все інше гудить і люди їм не користуються.
Літом можна і вікно відкрити - а ось зимою в висотках на провітрюванні дує сильно
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:14
cherchiltank написав: UA написав: Hotab написав:
Мебель из массива?
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції.
Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир.
Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
Приточний клапан не обмерзає взимку? Волога з нього не капає в квартиру? Стіни не сиріють? Як часто треба замінювати фільтр? Бо почитав багато негативу про них в нашому кліматі
Приточний клапан то фігня для лохів.
Написав вище що реально працює
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UA
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