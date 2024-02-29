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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2456245724582459
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:21

  cherchiltank написав:Літом можна і вікно відкрити - а ось зимою в висотках на провітрюванні дує сильно

1. Літом немає тяги в будинкових вентканалах.
Повітря стоїть.
2. Шум з вулиці. Не всі будинки в місті розташовано з видом наприклад на Голосіївській ліс та вдалині від автодоріг. :mrgreen:
3. Примусова приточна вентиляція чудово працює в парі з кондиціонерами, так як повітря поступає у фіксованому об'ємі.

ПС Великий фільтр для примусової приточної вентиляції я запихую в пральну машину :mrgreen: Служать від 2 років.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:10

  Hotab написав:И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Могло бути гірше.
Взагалі-то, рекомендую робити ренген легенів раз на рік. Після такого.
І поменьше фумінгаторів - можна реально отримати астму, онкологію чи померти від анафілактичного шока.
"Наявність полігексаметиленгуанідину в зволожувальному розчині, який в формі аерозоля розбризкувався в жилих приміщеннях, спричинило масову смертність в Кореї в 2000-і роки"

Y.J. Ju, S. Lee, S. Sheen, D.W. Choi / A comprehensive study of deaths due to exposure to humidifier disinfectant in Korea: focusing on medical records, assessment of exposure to humidifier disinfectants, and causes of death // Epid. Health, 2021, Vol.43, article e2021091
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