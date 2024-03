Додано: Сер 06 бер, 2024 14:10

Hotab написав: И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.

Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.

На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.

Могло бути гірше. Фатально, там же, на місці.Взагалі-то, рекомендую робити ренген легенів раз на рік. Після такого.І поменьше фумінгаторів - можна реально отримати астму, онкологію чи померти від анафілактичного шока."Наявність полігексаметиленгуанідину в зволожувальному розчині, який в формі аерозоля розбризкувався в жилих приміщеннях, спричинило масову смертність в Кореї в 2000-і роки"Y.J. Ju, S. Lee, S. Sheen, D.W. Choi / A comprehensive study of deaths due to exposure to humidifier disinfectant in Korea: focusing on medical records, assessment of exposure to humidifier disinfectants, and causes of death // Epid. Health, 2021, Vol.43, article e2021091