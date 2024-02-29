|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:21
cherchiltank написав:
Літом можна і вікно відкрити - а ось зимою в висотках на провітрюванні дує сильно
1. Літом немає тяги в будинкових вентканалах.
Повітря стоїть.
2. Шум з вулиці. Не всі будинки в місті розташовано з видом наприклад на Голосіївській ліс та вдалині від автодоріг.
3. Примусова приточна вентиляція чудово працює в парі з кондиціонерами, так як повітря поступає у фіксованому об'ємі.
ПС Великий фільтр для примусової приточної вентиляції я запихую в пральну машину
Служать від 2 років.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7955
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1791 раз.
- Подякували: 2191 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 14:10
Hotab написав:
И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Могло бути гірше. Фатально, там же, на місці.
Взагалі-то, рекомендую робити ренген легенів раз на рік. Після такого.
І поменьше фумінгаторів - можна реально отримати астму, онкологію чи померти від анафілактичного шока.
"Наявність полігексаметиленгуанідину в зволожувальному розчині, який в формі аерозоля розбризкувався в жилих приміщеннях, спричинило масову смертність в Кореї в 2000-і роки"
Y.J. Ju, S. Lee, S. Sheen, D.W. Choi / A comprehensive study of deaths due to exposure to humidifier disinfectant in Korea: focusing on medical records, assessment of exposure to humidifier disinfectants, and causes of death // Epid. Health, 2021, Vol.43, article e2021091
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23738
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2528 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 00:54
Hotab написав:rjkz
,
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Если от ламината отказаться не сложно, то мебля как?
Мебель из массива?
Просто проветривание должно быть основой.
Минимум 3-5 раз в день открывать окна , если дома Если не дома, то придя домой - обязательно сразу.
И независимо от мебели
К слову к отравлениям. В Африке привык жить с жидкостным фумигатором (баллончик с жидкостью, а не пластинка) в розетке 24/7. Маляра, туды ее.
И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь.
Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору.
На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю.
Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Если дорого/богато и в квартире / доме есть приточная вентиляция - прекрасно. Но если нет - то проветривание обов’язательно!
Как-бы оно не было не инстаграмно, но надо покупать деревянную мебель.
Скучаю по своей спальне из массива дуба. все внутренности тоже из дуба.
Исключение - задние стенки шкафа и тумбы, ДВП с двусторонней ламинацией, так что поверхность контакта с воздухом минимизирована..
Если не впадать в сверхрасходы, то можно икею, серию Хемнес брать. Фигня хлипкая, но безвредная. Мы, кстати, тут тоже себе ее купили.
Ну, а проветривать и увлажнять - слушать доктора Комаровского
, полезно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16273
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8243 раз.
- Подякували: 5115 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Чет 07 бер, 2024 00:55
UA написав: Hotab написав:
Мебель из массива?
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції.
Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир.
Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
Абсолютно согласен.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16273
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8243 раз.
- Подякували: 5115 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Чет 07 бер, 2024 07:11
rjkz написав: UA написав: Hotab написав:
Мебель из массива?
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції.
Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир.
Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
Абсолютно согласен.
Недарма лікарі пульманологи добре заробляють!
Для здоров'я набагато безпечніші квартири з старими ремонтами і старими меблями.
Емісія формальдегіда і ЛОР (летких органічних речовин) - мінімальна , вони вже вивітрились за десятки років.
І дерев'яні вікна радянської епохи - гуд, для здоров'я. Є щілини, постійна вентиляція.
Вибір між інстаграмними формальдегідними меблями та астмою і онкологією легенів в нестарому віці, або безпонтовий інтер'єр і довге життя.
Є ще варіант "нові екологічно безпечні меблі і ремонт", але то вельми дорого і теж може виглядати не вельми розкішно.
Чернь любить атрибути розкоші
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23738
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1649 раз.
- Подякували: 2528 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8608
|6878354
|
Чет 07 бер, 2024 08:11
BIGor
|
|116508
|29199915
|
Чет 07 бер, 2024 07:13
Frant
|
|9955
|6221373
|
Чет 29 лют, 2024 11:31
Успіх
|