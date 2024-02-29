Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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cherchiltank написав:Літом можна і вікно відкрити - а ось зимою в висотках на провітрюванні дує сильно
1. Літом немає тяги в будинкових вентканалах. Повітря стоїть. 2. Шум з вулиці. Не всі будинки в місті розташовано з видом наприклад на Голосіївській ліс та вдалині від автодоріг. 3. Примусова приточна вентиляція чудово працює в парі з кондиціонерами, так як повітря поступає у фіксованому об'ємі.
ПС Великий фільтр для примусової приточної вентиляції я запихую в пральну машину Служать від 2 років.
Hotab написав:И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь. Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору. На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю. Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Могло бути гірше. Фатально, там же, на місці. Взагалі-то, рекомендую робити ренген легенів раз на рік. Після такого. І поменьше фумінгаторів - можна реально отримати астму, онкологію чи померти від анафілактичного шока. "Наявність полігексаметиленгуанідину в зволожувальному розчині, який в формі аерозоля розбризкувався в жилих приміщеннях, спричинило масову смертність в Кореї в 2000-і роки"
Y.J. Ju, S. Lee, S. Sheen, D.W. Choi / A comprehensive study of deaths due to exposure to humidifier disinfectant in Korea: focusing on medical records, assessment of exposure to humidifier disinfectants, and causes of death // Epid. Health, 2021, Vol.43, article e2021091
Не покупайте материалы и мебель с использованием фенолформальдегида и будет всем щастя.
ДСП,ДВП, МДФ, НДФ, ламинат.
Если от ламината отказаться не сложно, то мебля как? Мебель из массива? Просто проветривание должно быть основой. Минимум 3-5 раз в день открывать окна , если дома Если не дома, то придя домой - обязательно сразу. И независимо от мебели
К слову к отравлениям. В Африке привык жить с жидкостным фумигатором (баллончик с жидкостью, а не пластинка) в розетке 24/7. Маляра, туды ее. И вот недавно в DRC случилась бидося . Окна в отельном номере плотные. Сетки на окнах нет и потому я их несколько дней не открывал: днем не бывал дома, а вечером не откроешь, на свет летит всякая дрянь. Плюс к тому розетка с фумигатором расположена над прикроватной тумбочкой , и нос всю ночь был по сути к фумигатору. На утро просыпаюсь , а перед глазами «вертолет». Встаю и не могу без опоры стоять. Все время рыгаю. Весь день в местной клинике капали, кучу таблов выписали. Выкатили счет на 160 дол (потом в Украине возместила страховая). Полностью пришел в норму на третий день.
Если дорого/богато и в квартире / доме есть приточная вентиляция - прекрасно. Но если нет - то проветривание обов’язательно!
Как-бы оно не было не инстаграмно, но надо покупать деревянную мебель. Скучаю по своей спальне из массива дуба. все внутренности тоже из дуба. Исключение - задние стенки шкафа и тумбы, ДВП с двусторонней ламинацией, так что поверхность контакта с воздухом минимизирована.. Если не впадать в сверхрасходы, то можно икею, серию Хемнес брать. Фигня хлипкая, но безвредная. Мы, кстати, тут тоже себе ее купили. Ну, а проветривать и увлажнять - слушать доктора Комаровского , полезно.
Для себе меблі тільки масив. Підлога мінімум паркетна дошка. Двері масив + приточна вентиляція.
Для оренди, тільки ДСП, МДФ та ламінат і ніякої вентиляції. Такі плюшки як звукоізоляція та сауна теж не для орендних квартир. Орендарі дивляться виключно на інстаграмність інтер'єрів, масив дуба чи ясеня вважають немодним матеріалом.
Hotab написав:cherchiltank , в Херсоні ринку оренди також нема. 70-80 % житлового фонду покинуто , квартири пусті. Може по поодиноким угодам висновок, Хз..
Саме біженці тримають ціни київської, дніпровської, ужгородської, вінницької і інших оренд. Як війна закінчиться - оренда впаде до "комунальні плюс зверху 1000-2000 грн". Особливо боляче буде преміальному сегменту ))))