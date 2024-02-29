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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:57
барабашов написав: Frant написав: Hotab написав:cherchiltank
, в Херсоні ринку оренди також нема. 70-80 % житлового фонду покинуто , квартири пусті. Може по поодиноким угодам висновок, Хз..
Саме біженці тримають ціни київської, дніпровської, ужгородської, вінницької і інших оренд.
Як війна закінчиться - оренда впаде до "комунальні плюс зверху 1000-2000 грн".
Особливо боляче буде преміальному сегменту
))))
Почему упадёт так резко? Неужели в облцентрах и в их районах пригодных для проживания(это я больше за Днепр пишу) и половины арендаторов, снимающих сейчас, не останется? А какой % от населения допустим в 21го года вы тогда в крупных городах вангуете на конец войны - 30,40 или 25??? И в каком состоянии будут сдаваться на долгосрок квартиры за 1-2кгрн+коммуналь - неужели с ремонтом 25года допустим и даже с кое какой техникой? И какой курс вы при этом прогнозируете?
1) курс після війни ніхто тримати не буде
2) ціни на комунальні послуги теж тримати не будуть
3) податкове навантаження збільшать
4) населення зменшиться
Це так навскидку
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:59
cherchiltank написав:
1) курс після війни ніхто тримати не буде
2) ціни на комунальні послуги теж тримати не будуть
3) податкове навантаження збільшать
4) населення зменшиться
Або все навпаки. Залежить від результатів війни.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:22
cherchiltank
По первому пункту абсолютно согласен - он может прыгнуть за год в разЫ
Но по остальным...Вы уверены что изменения могут быть более 20-30% разово,а не за длительный период сопоставимый с каденцией властей, особенно касательно населения? Выедут ещё семь миллионов залпово, а оставшимся сделают налоги 90%, как кооператорам в 89м, и свет по пол-евро за кВт/ч?
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барабашов
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29
Investor_K написав: cherchiltank написав:
1) курс після війни ніхто тримати не буде
2) ціни на комунальні послуги теж тримати не будуть
3) податкове навантаження збільшать
4) населення зменшиться
Або все навпаки. Залежить від результатів війни.
Це я написав позитивний для нас результат)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:30
барабашов написав:cherchiltank
По первому пункту абсолютно согласен - он может прыгнуть за год в разЫ
Но по остальным...Вы уверены что изменения могут быть более 20-30% разово,а не за длительный период сопоставимый с каденцией властей, особенно касательно населения? Выедут ещё семь миллионов залпово, а оставшимся сделают налоги 90%, как кооператорам в 89м, и свет по пол-евро за кВт/ч?
Подивіться як змінилась ціна на газ електрику та на опалення - разово без усіляких переходів десять років тому
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:51
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
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gonchik74
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:55
gonchik74 написав:
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
А яка площа всієї квартири? Орендарі чомусь люблять кухні- студії - мабуть вони більш просторо виглядають. Якщо кухня вітальня має площу 36 метрів то я б розбив на кухню і вітальню
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:32
cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
А яка площа всієї квартири? Орендарі чомусь люблять кухні- студії - мабуть вони більш просторо виглядають. Якщо кухня вітальня має площу 36 метрів то я б розбив на кухню і вітальню
70. Там якщо відокремлювати спальню, то так і буде. Кухня окремо, хіба що без перегородки
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gonchik74
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:49
gonchik74 написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
А яка площа всієї квартири? Орендарі чомусь люблять кухні- студії - мабуть вони більш просторо виглядають. Якщо кухня вітальня має площу 36 метрів то я б розбив на кухню і вітальню
70. Там якщо відокремлювати спальню, то так і буде. Кухня окремо, хіба що без перегородки
Ну 70 з однією спальнею - це якось не комільфо, я жив у трикімнатній квартирі в 70 метрів)
Незрозуміла цільова аудиторія такої оренди з однією кімнатою - сімʼю з дітьми можна зразу відсікати - а зараз перебирати на оренді некамільфо) в мене живуть орендарі в 60 метрах повноцінній двокімнатній з 2 маленькими дітьми - не далувались)
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