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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 16:25
hume написав: gonchik74 написав:
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
Померяйте ширину каждого помещения после воображаемой перегородки в полкирпича и пары см штукатурки. Если меньше трёх метров при ширине в 6 тогда можно чуть двинуть в сторону кухни, кухню длинною 6м зонально разделить на кухонный гарнитур и диван . Кухня 6 погонных метров не нужна. Будет порядка 17 метров квадратных, слишком много для просто кухни.
По цене двушка выиграет у однушки с огромной кухней столовой. Цена ванбедрум 67иквадратов будет чуть дороже ванбедрум 47м КВ.
В общем все упирается в ширину каждого помещения после перегородки.
Фактична ширина зараз 6350 без штукатурки. Отже мало би вийти.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:42
gonchik74 написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Чи варто робити з ванбедруму квартиру з двома спальнями, чи залишити як є (кухня-вітальня 36 кв.м. Квадрат 6*6)? Питання про оренду, звісно.
А яка площа всієї квартири? Орендарі чомусь люблять кухні- студії - мабуть вони більш просторо виглядають. Якщо кухня вітальня має площу 36 метрів то я б розбив на кухню і вітальню
70. Там якщо відокремлювати спальню, то так і буде. Кухня окремо, хіба що без перегородки
Вижимайте дві спальні на таких м2
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