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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13

  Investor_K написав:
  UA написав:В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.

Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
UA
 
Повідомлень: 7987
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1794 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.

Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх

А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
барабашов
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 16.06.15
Подякував: 272 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:27

  барабашов написав:А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.

Это Вы про продаваемые Вами "битки" ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 23.05.14
Подякував: 600 раз.
Подякували: 486 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 03:06

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.

Это Вы про продаваемые Вами "битки" ?

Я в настоящее и предыдущее времена ничего не продавал такого
Если вы лично ищете идеальную и недорогую машину под свои задачи то на Запорожском шоссе полно автосалонов где скуплялся когда то и я.
ПыСы - битую Тундру забрали прямо с СТО с Маяковского, но иншалла, как давно это было...
барабашов
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 16.06.15
Подякував: 272 раз.
Подякували: 342 раз.
 
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  #<1 ... 2463246424652466
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