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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
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UA
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
UA написав: Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
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барабашов
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 15:27
барабашов написав:
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено
после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Это Вы про продаваемые Вами "битки" ?
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Vadim_
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Додано: Суб 16 бер, 2024 03:06
Vadim_ написав: барабашов написав:
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено
после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Это Вы про продаваемые Вами "битки" ?
Я в настоящее и предыдущее времена ничего не продавал такого
Если вы лично ищете идеальную и недорогую машину под свои задачи то на Запорожском шоссе полно автосалонов где скуплялся когда то и я.
ПыСы - битую Тундру забрали прямо с СТО с Маяковского, но иншалла, как давно это было...
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барабашов
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