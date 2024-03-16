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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13

  Investor_K написав:
  UA написав:В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.

Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.

Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх

А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36

  барабашов написав:
  UA написав:А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.

Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40

  UA написав:Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
vitaliiangel
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