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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
UA написав: Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
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барабашов
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Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36
барабашов написав: UA написав:
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40
UA написав:
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
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