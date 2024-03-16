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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
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UA
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
UA написав: Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
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барабашов
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Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36
барабашов написав: UA написав:
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
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UA
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Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40
UA написав:
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 17 бер, 2024 14:43
vitaliiangel написав: UA написав:
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
Віталь, ти сьогодні мислиш, як баобаб.
Знову не прийняв таблетку з ранку?
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Frant
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Додано: Нед 17 бер, 2024 14:52
Frant написав:
Віталь, ти сьогодні мислиш, як баобаб.
сегодня 17.03 а цитируемый пост был написан 16.03. Что то у профессора по баобабам сломалось. Писяешься по ночам?
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vitaliiangel
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