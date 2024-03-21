|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7996
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1796 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
UA написав: Investor_K написав: UA написав:
В мене зараз хоббі - ходити на перегляди квартир під вигдядом потенційного орендаря.
Вивчаю реальний стан квартир конкурентів.
У вас багато вільного часу.
Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
-
барабашов
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36
барабашов написав: UA написав:
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7996
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1796 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40
UA написав:
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22544
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:52
vitaliiangel написав: UA написав:
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
1. Чиста квартира чи хлів для скота.
2. Запахи сечі тварин, тютюн.
3.Наскікльки фото покращили сприйняття квартири порівняно з реальністю.
4. Парадняк. Я коли починав перходити в економ сегмент, мав невірну уяву що мої квартири знаходяться в жахливих парадняках. Походивши, зрозумів що + - жахливі парадняки та накркоточки скрізь в старому фонді.
ПС Коли до мене приходять орендарі і починають крутити носом вимагаючи знижки чи продавлюючи взяти з котиком, я більш менш уявляю що вони побачать в квартирах конкурентів, та приймаю більш виважене рішення на пропозиції потенційних орендарів.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7996
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1796 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:34
барабашов написав:
.... после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов
.... Да там окна зачастую моют
только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
По поводу горе-арендаторов, которые живут 2 года и возмущаются когда вычитаешь из залога сумму за разовое мытье окон после их отъезда...
Давно пора создать некий доступный интернет-ресурс, куда будут вносится данные горе-арендаторов с описанием всех бед, состворенных в арендуемой квартире.
-
januspub
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 23.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|116998
|29279811
|
|
|8747
|6895208
|
Чет 21 бер, 2024 14:29
BIGor
|
|9967
|6228793
|
Сер 20 бер, 2024 15:01
doba
|