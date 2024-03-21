Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:52
1. Чиста квартира чи хлів для скота.
2. Запахи сечі тварин, тютюн.
3.Наскікльки фото покращили сприйняття квартири порівняно з реальністю.
4. Парадняк. Я коли починав перходити в економ сегмент, мав невірну уяву що мої квартири знаходяться в жахливих парадняках. Походивши, зрозумів що + - жахливі парадняки та накркоточки скрізь в старому фонді.
ПС Коли до мене приходять орендарі і починають крутити носом вимагаючи знижки чи продавлюючи взяти з котиком, я більш менш уявляю що вони побачать в квартирах конкурентів, та приймаю більш виважене рішення на пропозиції потенційних орендарів.
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:34
По поводу горе-арендаторов, которые живут 2 года и возмущаются когда вычитаешь из залога сумму за разовое мытье окон после их отъезда...
Давно пора создать некий доступный интернет-ресурс, куда будут вносится данные горе-арендаторов с описанием всех бед, состворенных в арендуемой квартире.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:51
От нефиг сдавати гарні квартири.
Орендна квартира повинна просто не викликати сильних рвотних рефлексів, не більше.
Українські орендодавці розбплували орендарів, тепер вигрібаюь.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:22
UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:20
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