Один реальний похід на перегляд дає більше, а ніж цілий день дивитись обяви в олх
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 бер, 2024 11:13
Додано: П'ят 15 бер, 2024 12:35
А смысл? Увидеть то, что 146% фото "новостроя" отретушировано, то там,то там подмазано-подкрашено после теперешней безалаберной молодёжи-арендаторов, ламинат уложен инвалидами по ЧМТ с биржи у вокзала, а в случае совкофонда по низу рынка вы промеряете толщину слоя копоти на стенах кухни и грибка в ванной? Да там окна зачастую моют только если сдать квартиру надо в том же состоянии как снял, иначе задаток не забрать.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:36
Так от и треба це все побачити на власні очі і зробити виновники, що саме бачить орендар на переглядах.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:40
аргумент не канает. один арендатор видит новые обойки и ламинат, другой новую мебель, третий место для 2х велосипедов, 4й где его ребенок будет учить уроки. 5й красивые гардины за 10 тыс. Что из перечисленного видите вы?
Додано: Чет 21 бер, 2024 13:52
1. Чиста квартира чи хлів для скота.
2. Запахи сечі тварин, тютюн.
3.Наскікльки фото покращили сприйняття квартири порівняно з реальністю.
4. Парадняк. Я коли починав перходити в економ сегмент, мав невірну уяву що мої квартири знаходяться в жахливих парадняках. Походивши, зрозумів що + - жахливі парадняки та накркоточки скрізь в старому фонді.
ПС Коли до мене приходять орендарі і починають крутити носом вимагаючи знижки чи продавлюючи взяти з котиком, я більш менш уявляю що вони побачать в квартирах конкурентів, та приймаю більш виважене рішення на пропозиції потенційних орендарів.
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:34
По поводу горе-арендаторов, которые живут 2 года и возмущаются когда вычитаешь из залога сумму за разовое мытье окон после их отъезда...
Давно пора создать некий доступный интернет-ресурс, куда будут вносится данные горе-арендаторов с описанием всех бед, состворенных в арендуемой квартире.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:51
От нефиг сдавати гарні квартири.
Орендна квартира повинна просто не викликати сильних рвотних рефлексів, не більше.
Українські орендодавці розбплували орендарів, тепер вигрібаюь.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 05:22
UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:20
живи у одиноких женщин.
Например современные двери из эпицентра цена 3-8 тыс из ламинированного двп (читай картона) ремонту не подлежат. Ты не можешь зашкурить участок с жирным пятном и полакировать его. То есть вся дверь под замену. Если двери несколько лет такую же ты уже не купишь, то есть все двери под замену. По ламинату примерно то же самое. На кухне могут жарить шашлыки закоптить штукатурку. Ну или закрывать на всё глаза и видеть как квартира превращается в сарай.
где граница между явной небрежностью и износом от времени/интенсивности. Я за свою жизнь не продавил ни один диван, квартиранты умудряются возвращать квартиру как будто в ней жили слоны. Когда не своё отношение к жилью такое себе. Квартирант считает если он платит лорду 250$ то лорд ему по жизни должен. Ладно бы была аренда 800-1000$ можно было бы закрыть глаза. Но если ремонт с мебелью убивается за 2 года (просто от интенсивного использования) то всё что лорд заработал в итоге уйдёт на новый ремонт и мебель. Поэтому да, пока аренда дешёвая надо требовать ходить в бахилах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 22 бер, 2024 06:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:33
vitaliiangel ,
Для чего ты это рассказываешь?
Кто этого не понимает?
Я таким как ты флудерам (поговорить абы о чем) даже показал пример намеренного убивания квартиры. И свое отношение к этому.
Живы с тремя кавказцами. И это не собаки. Хотя можешь и с ними, только видосики не снимай, мы уже видели онанирующих обезьян из твоей подборки хоум-видео… . Как бы развидеть…
Твоими же словами «где эта граница дешевой аренды»?
Когда 100 арендных плат равнялось стоимости - это была дешевая аренда?? Тогда не писали «вернуть в состоянии как взял»?
Где эта граница, за сколько ремонт должен убиться? С твоих слов - «2 года - это слишком быстро». Согласен. Сколько это «не быстро»??
Как в договоре аренды ? «Совсем никогда не должен убиться»? Вернуть как было??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 бер, 2024 06:51, всього редагувалось 3 разів.
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