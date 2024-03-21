Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:20

Hotab написав: З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло. З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Hotab написав: Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях?

Hotab написав: Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення

живи у одиноких женщин.Например современные двери из эпицентра цена 3-8 тыс из ламинированного двп (читай картона) ремонту не подлежат. Ты не можешь зашкурить участок с жирным пятном и полакировать его. То есть вся дверь под замену. Если двери несколько лет такую же ты уже не купишь, то есть все двери под замену. По ламинату примерно то же самое. На кухне могут жарить шашлыки закоптить штукатурку. Ну или закрывать на всё глаза и видеть как квартира превращается в сарай.где граница между явной небрежностью и износом от времени/интенсивности. Я за свою жизнь не продавил ни один диван, квартиранты умудряются возвращать квартиру как будто в ней жили слоны. Когда не своё отношение к жилью такое себе. Квартирант считает если он платит лорду 250$ то лорд ему по жизни должен. Ладно бы была аренда 800-1000$ можно было бы закрыть глаза. Но если ремонт с мебелью убивается за 2 года (просто от интенсивного использования) то всё что лорд заработал в итоге уйдёт на новый ремонт и мебель. Поэтому да, пока аренда дешёвая надо требовать ходить в бахилах.