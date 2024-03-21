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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2464246524662467
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:42

  Hotab написав:мы уже видели онанирующих обезьян из твоей подборки хоум-видео… . Как бы развидеть…
при чём тут это к теме аренды.
  Hotab написав:Где эта граница, за сколько ремонт должен убиться? С твоих слов - «2 года - это слишком быстро». Согласен. Сколько это «не быстро»??
Как в договоре аренды ? «Совсем никогда не должен учиться»? Вернуть как было??
Если квартира не с новым ремонтом в договоре сложно прописать каждую царапину и потом разбираться была она или нет. Есть лорды которые приходят раз в неделю на контроль, другие забивают и хватаются за голову уже после выселения. Третьи отнимают из залога что им не нравится. Кто как считает свою прибыль. Я отталкиваюсь от доходности. Когда было 12% я на многое закрывал глаза сейчас 8% и мои правила стали намного более строгими.

Хлеб квартирного лорда очень горький. Потому что за $250 аренды лорд ещё сантехник, электрик и слесарь по совместительству. Потёк кран бросай дела едь меняй. Сгорел тэн в бойлере, заклинил замок в ванной, забилась канализация, холодильник разморозить, почистить кондей/пылесос а то "перестал дуть" - то же самое. Это в какой стране мира за такие маленькие деньги такой огромный набор услуг?
  Hotab написав:Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла
Может сразу усыновить арендаторов?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 22 бер, 2024 07:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:13

Твої скарги на "гіркий хліб флетлорда" - просто смішні і нікчемні. На будь якій роботі треба щось робити.

Віталь, ти коли працевлаштуєшся? Купиш нарешті старий Ланос і будеш його ремонтувати. Якщо зможеш.
І перестанеш тиражувати свої недалекі і примітивні думки.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:20

  Frant написав:І перестанеш тиражувати свої недалекі і примітивні думки.
ты ж молчишь приходиться собой заполнять тему.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23

  UA написав:От нефиг сдавати гарні квартири.
Орендна квартира повинна просто не викликати сильних рвотних рефлексів, не більше.
Українські орендодавці розбплували орендарів, тепер вигрібаюь.

100%.
На форумі прямо культ євроремонтів і новобудів.
Абсолютна фігня.
Для оренди - найкращий варіант - старі хрущі біля м.Допогожичів, з радянським ремонтом.
Не варто бісер розсипати перед публікою.
Ремонти, дорогі меблі, побутова техніка - не окупається, і лишнє.
Frant
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