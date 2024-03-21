|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 06:42
Hotab написав:
мы уже видели онанирующих обезьян из твоей подборки хоум-видео… . Как бы развидеть…
при чём тут это к теме аренды.
Hotab написав:
Где эта граница, за сколько ремонт должен убиться? С твоих слов - «2 года - это слишком быстро». Согласен. Сколько это «не быстро»??
Как в договоре аренды ? «Совсем никогда не должен учиться»? Вернуть как было??
Если квартира не с новым ремонтом в договоре сложно прописать каждую царапину и потом разбираться была она или нет. Есть лорды которые приходят раз в неделю на контроль, другие забивают и хватаются за голову уже после выселения. Третьи отнимают из залога что им не нравится. Кто как считает свою прибыль. Я отталкиваюсь от доходности. Когда было 12% я на многое закрывал глаза сейчас 8% и мои правила стали намного более строгими.
Хлеб квартирного лорда очень горький. Потому что за $250 аренды лорд ещё сантехник, электрик и слесарь по совместительству. Потёк кран бросай дела едь меняй. Сгорел тэн в бойлере, заклинил замок в ванной, забилась канализация, холодильник разморозить, почистить кондей/пылесос а то "перестал дуть" - то же самое. Это в какой стране мира за такие маленькие деньги такой огромный набор услуг?
Hotab написав:
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла
Может сразу усыновить арендаторов?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 22 бер, 2024 07:21, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22554
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2380 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:13
Твої скарги на "гіркий хліб флетлорда" - просто смішні і нікчемні. На будь якій роботі треба щось робити.
Віталь, ти коли працевлаштуєшся? Купиш нарешті старий Ланос і будеш його ремонтувати. Якщо зможеш.
І перестанеш тиражувати свої недалекі і примітивні думки.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23782
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:20
Frant написав:
І перестанеш тиражувати свої недалекі і примітивні думки.
ты ж молчишь приходиться собой заполнять тему.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22554
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2380 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 бер, 2024 07:23
UA написав:
От нефиг сдавати гарні квартири.
Орендна квартира повинна просто не викликати сильних рвотних рефлексів, не більше.
Українські орендодавці розбплували орендарів, тепер вигрібаюь.
100%.
На форумі прямо культ євроремонтів і новобудів.
Абсолютна фігня.
Для оренди - найкращий варіант - старі хрущі біля м.Допогожичів, з радянським ремонтом.
Не варто бісер розсипати перед публікою.
Ремонти, дорогі меблі, побутова техніка - не окупається, і лишнє.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23782
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 2532 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|117006
|29282654
|
|
|8750
|6896128
|
|
|9967
|6229332
|
Сер 20 бер, 2024 15:01
doba
|